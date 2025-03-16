В Херсоне раздались звуки взрывов

Несколько взрывов произошли на территории города Херсона, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации в городе пока не уточняются.

15 марта украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночью ряд принадлежащих ему объектов подверглись воздушным ударам. Речь идет о сооружениях, расположенных на территории Одесской и Днепропетровской областей.

По данным компании, в результате объектам был нанесен значительный ущерб. На этом фоне некоторые жители Днепропетровской и Одесской области временно остались без света.

До этого на Украине выявили повреждение энергетических объектов, относящихся к железнодорожной инфраструктуре. Урон получили конструкции в Днепропетровской области и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву.

В связи с этим на нескольких участках железной дороги произошло отключение электроснабжения. Профильные службы отправляли на места аварий резервные тепловозы.

Ранее в небе над Киевом заметили объект, напоминающий метеорит.