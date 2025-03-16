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Названо количество спецсчетов, открытых для иноагентов в России

ТАСС: более 500 спецсчетов открыли для иноагентов 1 марта
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Depositphotos

Более 500 специальных рублевых счетов были открыты в России лиц, признанных иностранными агентами. Об этом пишет ТАСС, который проанализировал реестр иноагентов.

Счета завели 1 марта, когда в силу вступил соответствующий закон. Более 410 счетов были открыты физическим лицам, например, Максиму Галкину и Семену Слепакову. Еще более 90 спецсчетов открыли для юридических лиц, в том числе для таких СМИ, как Deutsche Welle и Medusa.

В феврале правительство РФ обязало банки в течение трех дней уведомлять Минюст об открытии спецсчетов иноагентов, куда будут поступать средства от недвижимости, дивидендов и процентов по вкладам.

В декабре 2024 года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам.

Документ предусматривает, что денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый в банке, который на это уполномочен. На спецсчет должны будут также поступать деньги иностранного агента, полученные от других людей и компаний в результате сдачи в аренду домов, машин и доходы от акций и банковских вкладов.

Ранее в России призвали полностью исключить иноагентов из процесса образования.

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