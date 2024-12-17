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Володин объяснил введение спецсчета для иноагентов словами о «наймитах» и «предателях»

Володин: спецсчет для иноагентов необходим для защиты России от предателей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спецсчет для иноагентов необходим для «защиты России от предателей» — эта мера не даст иностранным агентам зарабатывать на российской аудитории и активах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

«Сегодня мы с вами рассмотрим законопроект, который позволяет защитить страну, граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства, фактически за счет наших граждан, за счет страны, потом эти средства перечисляет вооруженным силам Украины», — заявил Володин на заседании ГД.

Он добавил, что за прошедшие 12 лет с принятия первого законопроекта об иностранных агентах многое изменилось.

17 декабря Госдума приняла в окончательном чтении приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат гражданам, признанных в РФ иностранными агентами.

Документ предусматривает, что денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый банке, который на это уполномочен. На спецсчет должны будут также поступать деньги иностранного агента, полученные от других людей и компаний в результате сдачи в аренду домов, машин и доходы от акций и банковских вкладов..

Ранее три российских художника стали иноагентами.

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