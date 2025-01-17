В России призвали полностью исключить иноагентов из процесса образования

Комиссия ГД обсудит законопроекты об исключении иноагентов из просвещения в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны рассмотрит законопроекты, нацеленные на полное исключение иноагентов из процесса просвещения и образования в России. Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Вчера через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования», — заявил он.

По словам Пискарева, российскую сторону обвинили в манипулировании историей и назвали российские учебники «идеологической обработкой детей». Он подчеркнул, что данное заявление является грубым вмешательством во внутренние дела России. Председатель комитета отметил, что ресурсы НАТО предприняли попытку ослабить исторический суверенитет РФ.

До этого спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что в ходе весенней сессии Совет Федерации планирует уточнить законы, касающиеся деятельности иностранных агентов, и, при необходимости, ужесточить существующие нормы. По ее словам, российские власти никому не позволят «хозяйничать в стране».

Ранее стало известно, насколько рухнули доходы блогеров-иноагентов.