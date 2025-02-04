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Правительство РФ обязало банки уведомлять Минюст об открытии спецсчетов иноагентов

Правительство РФ: банки должны уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента
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Depositphotos

Российские банки должны в течение трех дней уведомлять министерство юстиции РФ о создании специального счета иноагента, куда будут поступать средства от недвижимости, дивидендов и процентов по вкладам. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте публикования правовых актов, передает РИА Новости.

«Проектом постановления правительства РФ <...> предлагается определить перечень сведений, направляемых уполномоченным банком о специальном счете, в том числе дату его открытия, номер специального счета, код причины постановки на налоговый учет уполномоченного банка и т.д., а также сроки и формат такого направления – в течение трех рабочих дней со дня открытия специального счета в форме электронного документа», — говорится в постановлении.

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. 20 декабря сенаторы одобрили соответствующий закон.

17 декабря Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат гражданам, находящимся в списке «иностранные агенты».

Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и ряд других законодателей. Поправки предлагается внести в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее стало известно, что Совфед в весеннюю сессию уточнит законодательство об иноагентах.

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