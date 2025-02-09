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Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам

Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам
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Amanda Perobelli/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам. Об этом он написал в соцсети X.

«Вчера мне сказали, что на данный момент более $100 млрд пособий выплачивается лицам без личного номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность.», — написал Маск.

Маск посчитал такие действия подозрительными. По его словам, в Минфине считают, что примерно половина этой суммы является «безоговорочным и очевидным мошенничеством».

Недавно сообщалось, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит американский миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона.

Незадолго до этого Трамп заявил, что Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления вслед за Агентством по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. По его словам, Маск проводит отличную работу, находит «ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию».

Ранее суд в США заблокировал ведомству Маска доступ к конфиденциальным материалам минфина.

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