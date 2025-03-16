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В Дубае открылся новый отель, имеющий форму яхты

В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму яхты
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Kirill Neiezhmakov/Shutterstock/FOTODOM

Новый отель Jumeirah Marsa Al Arab, выполненный в виде футуристической супер-яхты, начал работу в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата Dubai Media Office.

Комплекс включает 386 номеров и 82 апартамента, оборудованных персональными причалами для яхт. Дизайн здания, как отмечается, вдохновлен концепцией современной морской роскоши.

Отель расположен вблизи знаковых достопримечательностей Дубая: Burj Al Arab, известного своим парусообразным силуэтом, и Jumeirah Beach Hotel, архитектура которого напоминает морскую волну.

До этого «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием OneTwoTrip. Отмечается, что больше всего россиян, планирующих отдых всей семьей, выбрали ОАЭ: в Дубае оформлено 11,5% от всех заказов за рубежом; отель там стоит порядка 20 000 рублей в сутки. Вторую строчку занимает Абу-Даби с долей 5,3%; гостиница в столице обойдется в 12 000 рублей за ночь. Замыкает тройку лидеров Стамбул (5,3%); средняя стоимость семейного номера в турецком городе составляет 10 000 рублей в сутки.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%.

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