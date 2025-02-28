Россиянам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%

Россиянам стоит бронировать путевки на лето в марте, чтобы сэкономить до 60%, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха. Многие авиакомпании также предлагают скидки до 15-30% на авиабилеты. По данным АТОР, в начале года гостиницы в полюбившихся россиянами странах (в Анталье, Дубае, Паттайе) подняли цены на 18-23% в среднем, и стоимость авиа- и ж/д билетов выросла на 20-25%», — отметила экономист.

По ее словам, основными причинами повышения цен стали рост стоимости топлива, ограничения полетов, инфляция, неустойчивый курс валюты, подорожание продуктов питания и коммунальных услуг, а также расходы на оплату труда.

Никольская уточнила, что все контракты туроператоров заключаются в долларах и евро, рост курсов валют приводит к подорожанию путевок.

Однако Никольская исключила взрывной рост цен на отдых. По ее оценке, в 2024 году туры по России подорожали в пределах 21,4%, в Египет — на 21,9%, в Китай — на 31%, в ОАЭ — до 12%, в Таиланд — на 6,8%.

Никольская подсчитала, что цены на пятидневный тур на двоих с учетом транспорта в 2025 году будут: по России — от 79 тыс. рублей, по Египту — от 189 тыс. рублей, в Турцию — от 207 тыс. рублей, в Китай — от 215 тыс. рублей, в ОАЭ — от 216 тыс. рублей и в Таиланд — от 218 тыс. рублей.

Ранее стало известно, где россияне проведут отпуск в марте.