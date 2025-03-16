ВСУ атаковали Губкинский округ в Белгородской области

Гладков: женщина и ребенок ранены в Губкине после атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал Губкинский округ.

По словам главы региона, в результате прилета дрона в частный дом в городе Губкин ранены женщина и семилетний ребенок.

Гладков уточнил, что скорая помощь доставила женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями в Губкинскую центральную районную больницу. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставлен мальчик с осколочными ранениями рук и ног.

«От удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией огня», — написал Гладков.

В 00:17 мск губернатор сообщал о ракетной опасности в регионе.

15 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. В городе Валуйки взрыв украинского дрона повредил грузовик и выбил окна в частном доме.

В селе Новостроевка-Первая, которое находится в Грайворонском округе, FPV-дрон упал во дворе частного домовладения и сдетонировал, в результате чего была уничтожена надворная постройка.

Ранее в ДНР дрон ударил по рейсовому автобусу с пассажирами.