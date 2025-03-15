Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Валуйки взрыв украинского дрона повредил грузовик и выбил окна в частном доме.

В селе Новостроевка-Первая, которое находится в Грайворонском округе, FPV-дрон упал во дворе частного домовладения и сдетонировал, в результате чего была уничтожена надворная постройка.

В селе Репяховка Краснояружского района беспилотник ВСУ взорвался на парковке предприятия и повредил легковой автомобиль.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Гладков.

15 марта он сообщил, что украинские военнослужащие в течение суток выпустили более 80 БПЛА по Белгородской области. По его словам, за данный промежуток времени ВСУ атаковали 40 населенных пунктов. Они нанесли удары с помощью 72 снарядов и 88 дронов, из которых 54 штуки были уничтожены.

В результате повреждения получили восемь частных домовладений, пять транспортных средств, склад, коммерческий объект и оборудование на одном из местных предприятий. Гладков подчеркнул, что никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.