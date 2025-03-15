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В ДНР дрон ударил по рейсовому автобусу с пассажирами

В Горловке пассажирский автобус загорелся после атаки беспилотника

Из-за атаки беспилотника в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в салоне находились два пассажира и водитель. Они смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Помощь медиков им не понадобилась. Сейчас на месте происшествия работают четверо пожарных и одна единица техники. На опубликованном МЧС видео видно, что автобус почти полностью сгорел.

Это не первая подобная атака на город. Так, в середине февраля в Никитовском районе Горловки беспилотник ударил по проезжающей легковой машине. Ранение получил водитель, его госпитализировали. Тушение осложняли повторные налеты дронов. Огнеборцы были вынуждены отходить в укрытие из-за атаки беспилотников. К тушению тогда привлекли пять специалистов МЧС.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ перешли к тактике «выжженной земли».

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