На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя ракетной опасности.

15 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. В городе Валуйки взрыв украинского дрона повредил грузовик и выбил окна в частном доме.

В селе Новостроевка-Первая, которое находится в Грайворонском округе, FPV-дрон упал во дворе частного домовладения и сдетонировал, в результате чего была уничтожена надворная постройка.

В селе Репяховка Краснояружского района беспилотник ВСУ взорвался на парковке предприятия и повредил легковой автомобиль.

15 марта украинские военнослужащие в течение суток выпустили более 80 БПЛА по Белгородской области.

Ранее в Европе допустили, что на Украине может произойти госпереворот.