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После наезда BMW на людей в Москве в больницу попали подростки

Депздрав: после ДТП в центре Москвы с ушибами госпитализированы двое подростков
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Прокуратура Москвы

Московский департамент здравоохранения сообщил в своем Telegram-канале, что все пострадавшие в ДТП у Павелецкого вокзала госпитализированы.

В ведомстве отметили, что их жизни сейчас вне опасности. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

«Пострадавшие пока остаются под наблюдением врачей, предварительно показаний к оперативным вмешательствам нет», — говорится в публикации.

Там отмечается, что двое подростков были доставлены в больницу с ушибами.

Автомобили Renault и BMW столкнулись около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке. Как рассказали очевидцы, водитель BMW вел себя «неадекватно», был пьян и ему потребовалась медицинская помощь. По последним данным, в результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек. К Павелецкому вокзалу прибыли шесть экипажей скорой помощи и вертолет санавиации. СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее наезд BMW на пешеходов в центре Москвы попал на видео.

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