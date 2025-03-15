Военкор RT Мурад Газдиев побывал в Заолешенке и показал изнутри магазин «Пятерочка» за Суджей, где любили фотографироваться военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикуются в Telegram-канале издания.

Он отметил, что стало ясно, «почему именно это здание ВСУ превратили в монумент воинской славы».

«Это первое здание, которое ВСУ видели, въезжая в Суджу», — рассказал военкор.

Военный корреспондент RT Влад Андрица ранее снял репортаж около супермаркета «Пятерочка» в Судже. Он отметил, что рядом стоящий «Магнит» бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не тронули.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска заняли в Судже Курской области популярный среди украинских военнослужащих продовольственный магазин «Пятерочка». По его словам, супермаркет стал местом паломничества ВСУ и был ими безжалостно разграблен.

Ранее военкор опроверг пленение бойца ВСУ, посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» в Судже.