Под Краснодаром горит камыш, огнем охвачены тысячи «квадратов»

В станице Елизаветинской под Краснодаром загорелся камыш на площади в 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в районе улицы Яблоневой. К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 пожарных. Им удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на жилые здания.

15 сентября жители Воронежской области сообщили о возгорании сухой травы на большой площади. Огонь распространился на полях в поселке Рамонь (в 37 км к северу от Воронежа) и у железной дороги в селе Латное (в 26 км от Воронежа). На снятых очевидцами кадрах видно, как вдоль дороги горит сухая трава, а белый дым стелется по земле и поднимается в небо.

Прошлой осенью такие пожары произошли в нескольких регионах России. Так, в сентябре в Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за горения сухой травы. Там установили пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех дней сильный ветер обрывал линии электропередачи, а от искр загорались сухая листва и трава. Распространению пламени способствовал и ветер. Кроме того, в Волгоградской области горели 30 гектаров травы и один гектар соснового леса, а огонь приблизился к жилым домам.

Ранее в Туапсе для борьбы с пожаром на НПЗ привлекли дополнительные силы.