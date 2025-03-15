Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Краснодаром горит камыш, огнем охвачены тысячи «квадратов»

Под Краснодаром загорелся камыш на площади в 3 тыс. кв. метров
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В станице Елизаветинской под Краснодаром загорелся камыш на площади в 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в районе улицы Яблоневой. К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 пожарных. Им удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на жилые здания.

15 сентября жители Воронежской области сообщили о возгорании сухой травы на большой площади. Огонь распространился на полях в поселке Рамонь (в 37 км к северу от Воронежа) и у железной дороги в селе Латное (в 26 км от Воронежа). На снятых очевидцами кадрах видно, как вдоль дороги горит сухая трава, а белый дым стелется по земле и поднимается в небо.

Прошлой осенью такие пожары произошли в нескольких регионах России. Так, в сентябре в Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за горения сухой травы. Там установили пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех дней сильный ветер обрывал линии электропередачи, а от искр загорались сухая листва и трава. Распространению пламени способствовал и ветер. Кроме того, в Волгоградской области горели 30 гектаров травы и один гектар соснового леса, а огонь приблизился к жилым домам.

Ранее в Туапсе для борьбы с пожаром на НПЗ привлекли дополнительные силы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами