В районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за горения сухой травы

В Спасском районе Рязанской области введен режим ЧС, написал губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

По его словам, в регионе установлен пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех последних дней сильный ветер обрывает линии электропередачи, а от искр загораются сухая листва и трава. Распространению пламени также способствует ветер. Сложная ситуация сложилась не только в Спасском, но и в Рязанском и Шиловском районах.

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе», — сообщил чиновник.

Он добавил, что в Воскресеновке огонь уничтожил семь нежилых домов и три дома сезонного проживания. К тушению привлечены 87 человек и 33 единицы техники.

«Настоятельно прошу всех жителей Рязанской области воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках», — призвал глава региона.

Рязанская область — не единственный регион, в котором загорелась сухая трава. Так, в Волгоградской области горят 30 гектаров травы и один гектар соснового леса. По данным Baza, до ближайших домой осталось около 5 км.

Ранее в Рязанской области произошел пожар на территории воинской части.