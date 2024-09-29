В Волгоградской области горят 30 га сухой травы

В Волгоградской области России загорелись 30 га сухой травы. Кадры пожара, снятые с теплохода, показал Telegram-канал Baza.

«Горят 30 гектаров травы и один гектар соснового леса. Огонь подбирается к урочищу Старая Николаевка. До ближайших домой осталось около 5 километров», — говорится в публикации.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

По данным МЧС, 29 и 30 сентября в Волгоградской области и Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность.

«В условиях особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, использование открытого огня, разведение костров и сжигание мусора и травы», — сообщили в ведомстве.

До этого на территории Волгоградского тракторного завода произошел пожар. Возгорание было замечено в районе центральных проходных ворот. По данным МЧС, вспыхнул мусор в неэксплуатируемом здании на территории завода. Площадь пожара и его причины устанавливаются.

Ранее в Волгограде пенсионер сварился в туалете своей квартиры.