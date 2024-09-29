Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области горят 30 га сухой травы

Baza: в Волгоградской области загорелись 30 га сухой травы

В Волгоградской области России загорелись 30 га сухой травы. Кадры пожара, снятые с теплохода, показал Telegram-канал Baza.

«Горят 30 гектаров травы и один гектар соснового леса. Огонь подбирается к урочищу Старая Николаевка. До ближайших домой осталось около 5 километров», — говорится в публикации.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

По данным МЧС, 29 и 30 сентября в Волгоградской области и Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность.

«В условиях особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, использование открытого огня, разведение костров и сжигание мусора и травы», — сообщили в ведомстве.

До этого на территории Волгоградского тракторного завода произошел пожар. Возгорание было замечено в районе центральных проходных ворот. По данным МЧС, вспыхнул мусор в неэксплуатируемом здании на территории завода. Площадь пожара и его причины устанавливаются.

Ранее в Волгограде пенсионер сварился в туалете своей квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами