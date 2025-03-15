Появилось видео горящего под Воронежем поля

В Воронежской области на большой площади горит сухая трава. Об этом пишет Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По его данным, возгорания произошли в поселке Рамонь (в 37 км к северу от Воронежа) и у железной дороги в селе Латное (в 26 км от Воронежа). На снятых очевидцами кадрах видно, как вдоль дороги горит сухая трава, а белый дым стелется по земле и поднимается в небо.

Прошлой осенью такие пожары произошли в нескольких регионах России. Так, в сентябре в Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за горения сухой травы. Там установили пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех дней сильный ветер обрывал линии электропередачи, а от искр загорались сухая листва и трава. Распространению пламени способствовал и ветер. Кроме того, в Волгоградской области горели 30 гектаров травы и один гектар соснового леса, а огонь приблизился в жилым домам.

Ранее в Туапсе для борьбы с пожаром на НПЗ привлекли дополнительные силы.