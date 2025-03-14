В Туапсе для борьбы с пожаром на нефтекомплексе привлекли дополнительные силы

В Туапсе для тушения пожара на НПЗ после атаки ВСУ привлекли дополнительные силы

На нефтекомплексе Туапсе после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекли дополнительные силы для тушения пожара. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Группировка была увеличена до 172 человек.

«Количество задействованной техники выросло до 48 единиц», — добавили в оперштабе.

Пожар на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки беспилотников попал на видео.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, загорелся один из резервуаров с бензином. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко уточнил, что возгорание произошло в 3:07 по московскому времени. В тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники.

Незадолго до этого Baza сообщила, что, по словам очевидцев, были слышны характерный звук беспилотника и взрыв. В городе работали сирены.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.