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В Туапсе для борьбы с пожаром на нефтекомплексе привлекли дополнительные силы

В Туапсе для тушения пожара на НПЗ после атаки ВСУ привлекли дополнительные силы
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ЧП Краснодар | новости/VK

На нефтекомплексе Туапсе после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекли дополнительные силы для тушения пожара. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Группировка была увеличена до 172 человек.

«Количество задействованной техники выросло до 48 единиц», — добавили в оперштабе.

Пожар на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки беспилотников попал на видео.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, загорелся один из резервуаров с бензином. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко уточнил, что возгорание произошло в 3:07 по московскому времени. В тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники.

Незадолго до этого Baza сообщила, что, по словам очевидцев, были слышны характерный звук беспилотника и взрыв. В городе работали сирены.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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