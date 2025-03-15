В ЛНР высадят из деревьев слово «Победа»

В ЛНР в рамках акции «Сад памяти» собираются создать памятный геоглиф «ПОБЕДА» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник министра природных ресурсов и экологии республики Роман Терехов. Об этом сообщает пресс-центр акции.

«Спустя годы этот геоглиф будет символизировать не только победу нашего народа в Великой Отечественной войне, но и, конечно же, в СВО», — заявил Терехов.

Буквы в памятном геоглифе будут 50 метров в высоту, а длина надписи составит 260 метров.

Также сообщается, что 18 марта в регионе заложат первый сосновый бор «Сада памяти». На территории Станично-Луганского участкового лесничества высадят более 13 тысяч молодых сосен, а 21 марта на территории Северодонецкого участкового лесничества высадят более 16 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

В пресс-центре «Сада памяти» также рассказали, что в этом году к акции присоединятся 40 стран по всему миру. В частности, Индия, Болгария. Кипр и Египет. Акция стартует 18 марта и продлится до июня.

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