Акция «Сад памяти» получит масштабную поддержку за рубежом

Более 40 стран присоединятся к акции «Сад памяти» в год 80-летия Победы в ВОВ

Акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2025 году получит масштабную поддержку за рубежом — к ней присоединятся 40 стран по всему миру. Об этом сообщает пресс-центр акции.

«Вместе мы создаем не только зеленые аллеи, но и будущее, где память о героях будет жить вечно», – заявила председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на площадке пресс-центра ТАСС.

Акция стартует 18 марта и продлится до июня. За это время участники высадят 27 млн деревьев в память о каждом погибшем советском человеке в годы Великой Отечественной войны.

В России высадки начнутся с Крыма и Севастополя, памятные деревья также высадят в ЛНР и Херсонской области. За рубежом к акции присоединятся, в частности, Индия, Кипр, Болгария и Египет.

За пять лет проведения акции сотни тысяч добровольцев высадили уже более 130 млн деревьев в 78 странах мира, отметили в пресс-центре «Сада памяти».

Организаторы акции также рассказали, что в значимых местах России высадят 80 потомков легендарного Тополя Победы. Речь о дереве, которое стоит в Волгограде на площади Павших борцов. Оно стало участником и свидетелем ожесточенных боев Сталинградской битвы.

Ранее заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы.