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В значимых местах России высадят 80 потомков легендарного Тополя Победы

В России высадят 80 потомков Тополя Победы в честь 80-летия Победы в ВОВ
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Международная акция «Сад памяти»

По всей России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят 80 потомков легендарного Тополя Победы в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-центр акции.

Тополь Победы — дерево, которое стоит в Волгограде на площади Павших борцов. Оно стало живым участником и свидетелем ожесточенных боев Сталинградской битвы. Весной 1943 года маленький тополь нашли при разборе обломков, а в 2013-м специалисты прорастили его почки.

«Мы планируем высадить 80 потомков этого дерева в значимых местах нашей страны, чтобы память о Тополе Победы жила еще долгие годы», — рассказал замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Он отметил, что лес в годы ВОВ обогревал и охранял советских воинов. Кроме того, он помогал промышленности, поскольку служит стратегическим ресурсом для изготовления огромного количества вещей.

В пресс-центре «Сада памяти» также рассказали, что в этом году к акции присоединятся 40 стран по всему миру. В частности, Индия, Болгария. Кипр и Египет. Акция стартует 18 марта и продлится до июня.

Ранее заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы.

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