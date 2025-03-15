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В Госдуме предложили организовать прокат детских автомобильных кресел в аэропортах

Депутат ГД Буцкая: нужен прокат детских автомобильных кресел в аэропортах
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Freepik.com

Автомобильные детские кресла нужно сдавать в аренду в аэропортах. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в эфире в своем Telegram-канале.

«В развитие моей идеи о том, что уж точно в аэропортах и на железнодорожных вокзалах должна быть возможность для семьи с ребенком или многодетной семьи, во-первых, быстро, а во-вторых, недорого доехать, мы сейчас делаем первый шаг», — сказала Буцкая.

Кроме того, по ее мнению, необходимо, чтобы при аэропортах и железнодорожных вокзалах появились большие автомобили и мультивены. Стоимость поездок на них, считает Буцкая, должна быть не выше, чем на обычном такси. Тогда в доступе у семей будет больше транспорта, а путешествия с детьми станут комфортнее, заверила депутат.

В начале этого года Буцкая посоветовала россиянам ездить на такси с ребенком со своим детским креслом. Она выразила мнение, что в России мало таксистов, готовых работать по детскому тарифу и в соответствии с этим оснащать автомобиль.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал ужесточить требования к детским автомобильным креслам из-за роста числа ДТП, в которых страдают дети. Зачастую они не были пристегнуты или перевозились не в автокреслах.

В Госдуме предлагали ввести потолок цен на такси при определенных условиях.

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