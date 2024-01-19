В Госдуме посоветовали россиянам ездить на такси с ребенком со своим детским креслом

В России мало таксистов, готовых работать по детскому тарифу и в соответствии с этим оснащать автомобиль. Для поездок на такси родителям лучше иметь собственное детское кресло для ребенка, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

Единственный способ не доплачивать за детское кресло в такси – иметь свое, отметила депутат.

«Если вы вызываете такси и вам необходимо автокресло для ребенка, надо понимать, что таких машин меньше, не каждый водитель принимает для себя решение работать по детскому тарифу, — пояснила она. — Ждать такие машины дольше. Лучше иметь свое автокресло, к которому привык ребенок»,

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее призвал ужесточить требования к детским автомобильным креслам из-за роста числа ДТП, в которых страдают дети. Зачастую они не были пристегнуты или перевозились не в автокреслах.

В Госдуме предлагали ввести потолок цен на такси при определенных условиях.