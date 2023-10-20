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Правительство РФ призвало ужесточить требования к детским автокреслам

Хуснуллин поручил ужесточить требования к детским удерживающим автоустройствам

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Shutterstock

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил правительственной комиссии по безопасности движения ужесточить требования к детским автомобильным удерживающим устройствам, передает «Коммерсантъ».

До 15 ноября Минпромторг должен проработать соответствующие предложения.

Такое решение было принято в связи с ростом числа ДТП, в которых получают травмы дети. По данным ГИБДД, с января по сентябрь в России произошло 13,5 тыс. ДТП, в которых пострадали дети до 16 лет — это на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 910 авариях дети не были пристегнуты или перевозились не в автокреслах.

По мнению экспертов, значительная доля детского травматизма в ДТП связана с тем, что владельцы авто выбирают более дешевые удерживающие устройства — «корректоры и адапторы» ремней безопасности и так называемые бескаркасные автокресла. В Научно-исследовательском центре по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ подчеркнули, что такие устройства не способны обезопасить ребенка в серьезном ДТП.

В ГИБДД до этого сообщали, что с начала года аварийность на российских дорогах выросла на 4,9%.

Ранее эксперты рассказали, как правильно подобрать детское автокресло.

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