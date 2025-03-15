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В Челябинске заработали ранее закрытые супермаркеты «Светофор»

В Челябинске открылись 5 магазинов «Светофор», ранее закрытых Роспотребнадзором
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Keleny/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске заработали супермаркеты сети «Светофор», которые ранее были закрыты судом по требованию Роспотребнадзора. Об этом сообщает 74.ru.

«Список адресов открытых магазинов сети «Светофор» в Челябинске: Новоградский проспект, 62; ул. Линейная, 53; ул. Рылеева, 16а; ул. Танкистов, 187б; Троицкий тракт, 53», — отмечается в сообщении.

По данным издания, четыре «Светофора» пока закрыты: на ул. Героев Танкограда, 63, ул. Винницкой, 19, ул. Сурикова, 2 и на Комсомольском проспекте, 10. Некоторые из них в ближайшее время заработают.

31 января на дверях челябинских супермаркетов «Светофор» появились бумаги с печатями, в которых отмечается, что помещение опечатали специалисты отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным Telegram-канала Mash, главная причина закрытия магазинов «Светофор» — продажа просроченного мяса без документов. Лабораторные исследования показали, что в пельменях из магазина, а также в колбасе были обнаружены ДНК птицы, не указанной в составе на этикетке. Просроченные продукты были изъяты и уничтожены.

В начале февраля Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации потребителей.

Ранее ФНС приступила к процедуре ликвидации холдинга, владеющего частью сети «Светофор» в ЦФО и СЗФО.

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