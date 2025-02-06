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В сети магазинов «Светофор» выявили грубые нарушения

Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе магазинов сети «Светофор»
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Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В январе 2025 года территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что с просьбой провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы РФ, так и общественные организации потребителей.

Как отметили в ведомстве, среди нарушений, которые были обнаружены при реализации животноводческой продукции, были выявлены отсутствие товаросопроводительной документации, которая обеспечивает возможность отследить товар, а также маркировка, истекший срок годности. Кроме того, Россельхознадзор выявил нарушение температурного режима хранения товаров, а также признаки их разморозки, нарушение целостности или полное отсутствие упаковки.

До этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба приступила к процедуре ликвидации холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью сети дискаунтеров «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Ожидается, что это решение приведет к закрытию порядка четырех тысяч магазинов.

Эта информация появилась на фоне недавних проверок Роспотребнадзора, которые уже привели к приостановке работы четырех магазинов «Светофор» в Москве на срок от двух до трех месяцев.

Ранее в «Руспродсоюзе» сообщили, что половина исков к розничным сетям касается «Светофора».

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