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ФНС может закрыть часть магазинов сети «Светофор»

Forbes: ряд магазинов сети «Светофор» может закрыться по решению ФНС
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Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к процедуре ликвидации холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью сети дискаунтеров «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сообщает Forbes.

Это решение потенциально может привести к закрытию более 4000 магазинов.

Данная информация появилась на фоне недавних проверок Роспотребнадзора, которые уже привели к приостановке работы четырех магазинов «Светофор» в Москве на срок от двух до трех месяцев. По сообщениям СМИ, под угрозой закрытия находится значительная часть столичных магазинов сети. Всего в Москве и Московской области действуют несколько десятков магазинов «Светофор».

Как стало известно ранее, проверки были инициированы после обращения депутата Госдумы Сергея Лисовского в конце декабря 2024 года. Он указал на многочисленные нарушения, связанные с продажей некачественных и небезопасных товаров в магазинах сети «Светофор».

Ранее в «Руспродсоюзе» сообщили, что половина исков к розничным сетям касается «Светофора».

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