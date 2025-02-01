В Челябинске опечатали два супермаркета сети «Светофор»

В Челябинске по требованию Роспотребнадзора прекратили работать два магазина сети «Светофор». Об этом сообщает 74.ru.

В публикации отмечается, что супермаркеты «Светофор» закрыты на Комсомольском проспекте, 10 и на улице Танкистов, 187 б.

По словам одного из очевидцев, на дверях магазина на Комсомольском проспекте висит объявление о ремонте помещения, указана дата приблизительного открытия — 10 февраля.

На створках входных дверей приклеены бумаги с печатями от 31 января, в которых отмечается, что помещение опечатали специалисты отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области, подчеркивает издание.

В декабре Роспотребнадзор приостановил работу двух кафе «Моремания» в Москве на срок до 90 суток из-за нарушений, обнаруженных в ходе их проверки.

По данным ведомства, речь идет о заведениях на Киевской улице и проспекте Мира. В ходе внеплановых проверок с 2 по 4 декабря специалисты выяснили, что пищевую продукцию в кафе хранили с нарушениями. Также были обнаружены проблемы в технологических процессах.

Ранее в Петербурге возбудили дело после массового отравления в ресторане.