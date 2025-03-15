В Сербии протестующие перекрыли улицы у администрации президента

Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана возле администрации президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в акции принимают участие примерно несколько сотен тысяч человек. В публикации подчеркивается, что жандармерия взяла под охрану расположенный возле администрации президента лагерь сторонников сербского лидера.

В публикации говорится, что окончание акции запланировано на 21:00 (23:00 мск), а на 21:20 (23:20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

14 марта сообщалось, что участники масштабной акции протеста разгромили тракторы сторонников Вучича. Около двух сотен тракторов появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером 14 марта протестующие разгромили их, повредив мелкие детали и номера, проколов шины и разбив окна.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.