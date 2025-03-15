В Сербии машина въехала в толпу протестующих

Blic: в Белграде задержали водителя машины, которая въехала в толпу протестующих

Машина въехала в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбила трех человек. Об этом сообщила газета Blic.

По данным журналистов, 50-летний водитель автомобиля BMW сопротивлялся полиции при задержании, но в итоге сдался. Пострадавших при наезде доставили в центр неотложной помощи.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

14 марта сообщалось, что участники масштабной акции протеста разгромили тракторы сторонников сербского президента Александара Вучича. Около двух сотен тракторов появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером 14 марта протестующие разгромили их, повредив мелкие детали и номера, проколов шины и разбив окна.

Ранее автомобиль въехал в автосалон в Калифорнии.