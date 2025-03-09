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Автомобиль въехал в автосалон в Калифорнии

AP: в Лос-Анджелесе в автомагазин въехал автомобиль
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Depositphotos

Восемь человек пострадали в округе Лос-Анджелес после того, как в автосалон въехал автомобиль. Об этом, ссылаясь на пожарную службу, сообщает Associated Press (AP).

Инцидент произошел в городе Инглвуд, расположенном примерно в 16 километрах к юго-западу от центра Лос-Анджелеса.

По имеющимся сведениям, внедорожник задним ходом въехал в здание салона CarMax. В результате этого ранения получили восемь человек, двое из них — тяжелые. Затем автомобиль развернулся и выехал из магазина с противоположного конца здания.

В CarMax заявили, что водителем автомобиля был их клиент. Полицейские задержали мужчину.

8 марта сообщалось, что в Германии 13 человек пострадали в жестком ДТП с участием четырех автомобилей.

В тот же день сообщалось, что в Австралии более 30 человек пострадали при аварии с машинами минобороны.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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