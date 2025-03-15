Москвичей предупредили о «зиме»

В Москве с 17 по 20 марта ожидается зимний температурный режим погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, днем температура воздуха будет держаться около нуля, а ночью опускаться ниже нуля.

«В понедельник и вторник в Москве вполне зимняя погода, ночные температуры в диапазоне минус -4-8°C, днем — около нуля, утром будет отрицательная температура», — отметил Вильфанд.

Накануне Гидрометцентр России сообщал, что 15 марта в Москве ожидается облачная погода и до +5°C тепла. По информации синоптиков, днем в столице ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра покажет +3... +5°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах России.

Ранее метеоролог объяснил, с чем было связано аномальное мартовское тепло.