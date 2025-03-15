Синоптик спрогнозировал опасные погодные явления более чем в 15 регионах РФ

Вильфанд: опасные явления погоды прогнозируются более чем в 15 регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах РФ.

По его словам, на юге России сохраняется лавиноопасность. В Крыму ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с.

«В Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской областях, Коми прогнозируется сильный ветер 21-28 м/с, плюс осадки в виде дождя, снега и мокрого снега», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в этих регионах также ожидаются метели и гололедные явления.

Опасные погодные явления стоит ожидать и жителям Костромской, Брянской, Тульской и Орловской областей. Там ожидаются осадки во всех трех фазах: дождь, снег и мокрый снег. Кроме того, Костромской олбасти прогнозируется ветер до 22 м/с.

Также на Курильских островах ожидается близкий к ураганному ветер с порывами до 32 м/с.

До этого Вильфанд говорил, что в Москву вернутся легкие морозы от — 2°C до — 7°C.

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