Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве в субботу прогнозируют облачную погоду и до +5°C

Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу ожидается до +5°C
close
Антон Денисов/РИА Новости

В субботу в Москве ожидается облачная погода и до +5°C тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, днем в столице ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра покажет +3... +5°C.

Ночью в Москве может похолодать до — 4°C. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах РФ.

По его словам, на юге России сохраняется лавиноопасность. В Крыму ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с. Также опасные погодные явления стоит ожидать и жителям Костромской, Брянской, Тульской и Орловской областей. Там ожидаются осадки во всех трех фазах: дождь, снег и мокрый снег. Кроме того, Костромской области прогнозируется ветер до 22 м/с.

Ранее синоптик предупредил о сложной погоде в северо-западной части РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами