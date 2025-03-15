В Москве в субботу прогнозируют облачную погоду и до +5°C

Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу ожидается до +5°C

В субботу в Москве ожидается облачная погода и до +5°C тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, днем в столице ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра покажет +3... +5°C.

Ночью в Москве может похолодать до — 4°C. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах РФ.

По его словам, на юге России сохраняется лавиноопасность. В Крыму ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с. Также опасные погодные явления стоит ожидать и жителям Костромской, Брянской, Тульской и Орловской областей. Там ожидаются осадки во всех трех фазах: дождь, снег и мокрый снег. Кроме того, Костромской области прогнозируется ветер до 22 м/с.

Ранее синоптик предупредил о сложной погоде в северо-западной части РФ.