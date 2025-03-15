Конюхов за 100 дней в океане на весельной лодке прошел около половины пути

Путешественник Федор Конюхов уже сто дней на весельной лодке добирается от Южной Америки до Австралии. Он преодолел примерно половину пути, сообщили в Telegram-канале экспедиционного штаба.

«Этот маршрут ранее никто не проходил. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии 6,1 тыс. км»‎, — говорится в сообщении.

Отмечается, что путешественник начал свой путь в декабре прошлого года из пролива Дрейка в Южной Америке, за 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд — первым прошел этот маршрут на весельной лодке. В пути мужчина также встретил день рождения — ему исполнилось 73 года.

В прошлом году Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса.

Путешественник за свою жизнь ходил в экспедиции на собачьих упряжках, верблюдах и лыжах, парусных и весельных лодках, катамаранах, управлял аэростатами, воздушными шарами и мотопарапланом, совершал вело- и автопробеги. Он 17 раз пересек Атлантический океан, совершил четыре кругосветных путешествия, побывал на пяти полюсах Земли, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса, нарисовал более трех тысяч картин и рисунков, опубликовал несколько книг.

Ранее Конюхов попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике на весельной лодке.