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Конюхов за 100 дней в океане на весельной лодке прошел около половины пути

Путешественник Конюхов за 100 дней на весельной лодке проплыл половину пути

Путешественник Федор Конюхов уже сто дней на весельной лодке добирается от Южной Америки до Австралии. Он преодолел примерно половину пути, сообщили в Telegram-канале экспедиционного штаба.

«Этот маршрут ранее никто не проходил. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии 6,1 тыс. км»‎, — говорится в сообщении.

Отмечается, что путешественник начал свой путь в декабре прошлого года из пролива Дрейка в Южной Америке, за 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд — первым прошел этот маршрут на весельной лодке. В пути мужчина также встретил день рождения — ему исполнилось 73 года.

В прошлом году Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса.

Путешественник за свою жизнь ходил в экспедиции на собачьих упряжках, верблюдах и лыжах, парусных и весельных лодках, катамаранах, управлял аэростатами, воздушными шарами и мотопарапланом, совершал вело- и автопробеги. Он 17 раз пересек Атлантический океан, совершил четыре кругосветных путешествия, побывал на пяти полюсах Земли, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса, нарисовал более трех тысяч картин и рисунков, опубликовал несколько книг.

Ранее Конюхов попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике на весельной лодке.

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