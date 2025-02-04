Федор Конюхов попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике на весельной лодке

Путешественник, писатель и священник РПЦ Федор Конюхов, который отправился в экспедицию на весельной лодке, попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике. Его сын, Оскар Конюхов, сообщил 360.ru, что отец в таких условиях управляет судном вслепую и не выходит на связь.

«Мы наблюдаем за лодкой через каналы спутникового слежения. Видим координаты лодки. Высота волны — в районе девяти метров», — сообщил сын путешественника.

По данным экспедиционного штаба, Конюхов присылал короткие сообщения, судя по которым на его лодке сломался ветроуказатель, из-за чего он вынужден управлять судном вслепую. Поломка произошла из-за сильных волн, путешественник сможет устранить ее позже – в спокойных погодных условиях. Как отметил его сын Оскар, сейчас все надежды возлагаются на лодку, которая должна справиться со стихией.

Напомним, Федор Конюхов 1 декабря начал новую экспедицию — переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии из аргентинской Ушуайи. По планам, путешествие должно занять примерно 200 дней. Уникальность экспедиции заключается в том, что она станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, а весельная лодка впервые в истории человечества находится в этих широтах.

Ранее путешественник Конюхов установил новый мировой рекорд.