Россиянам напомнили, какое количество выходных их ждет в мае

В мае жителей России ждет 18 рабочих и 13 выходных дней. Об этом рассказал ТАСС эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.

Согласно производственному календарю, 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращена на один час. 7 мая россиян ждет полный рабочий день.

Таким образом, граждане отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Лопатина напомнила, что брать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней — в этом случае размер отпускных выплат будет выше.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова советовала россиянам взять небольшой отпуск в конце апреля. Это позволит прибавить к майским праздникам дополнительные пять дней отдыха. Она также отметила, что брать отпуск в апреле выгодно с точки зрения размера отпускных, так как в апреле будет 22 рабочих дня.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина рассказала «Газете.Ru», что если работодатель настаивает на том, что необходимо работать в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации, нужно проверить, есть ли в трудовом или коллективном договоре положения, касающиеся работы в праздничные дни.

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.