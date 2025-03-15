Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили, какое количество выходных их ждет в мае

В мае жителей России ждет 18 рабочих и 13 выходных дней
close
Александр Вильф/РИА Новости

В мае жителей России ждет 18 рабочих и 13 выходных дней. Об этом рассказал ТАСС эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.

Согласно производственному календарю, 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращена на один час. 7 мая россиян ждет полный рабочий день.

Таким образом, граждане отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Лопатина напомнила, что брать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней — в этом случае размер отпускных выплат будет выше.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова советовала россиянам взять небольшой отпуск в конце апреля. Это позволит прибавить к майским праздникам дополнительные пять дней отдыха. Она также отметила, что брать отпуск в апреле выгодно с точки зрения размера отпускных, так как в апреле будет 22 рабочих дня.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина рассказала «Газете.Ru», что если работодатель настаивает на том, что необходимо работать в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации, нужно проверить, есть ли в трудовом или коллективном договоре положения, касающиеся работы в праздничные дни.

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами