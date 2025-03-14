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Эксперт назвала способ продлить майские праздники

Юрист Владимирова: отпуск в конце апреля позволит продлить майские праздники
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Shutterstock

Отпуск в конце апреля позволит увеличить продолжительность майских праздников. Об этом сообщила эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

«Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая», — отметила она.

Таким образом, отдых начнется в субботу, 26 апреля, и составит девять дней, добавила Владимирова.

10 марта эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что в мае россияне смогут отдохнуть не только с 1 по 4 мая, но и с 8 по 11 мая.

Производственный календарь, который правительство РФ утверждает на год вперед, определяет, как россияне будут работать и отдыхать. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2025 году, как и когда они будут переноситься, а также на какие праздники россияне будут отдыхать дольше всего и какие месяцы самые выгодные для ухода в отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.

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