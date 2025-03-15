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Власти Крыма рассказали о ситуации с запасами воды

Аксенов: Крыму не грозит вододефицит, объемы воды составляют 156 млн кубометров
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крыму не грозит вододефицит, объемы запасов воды составляют 156 млн кубометров. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.

«Этого хватит на полгода даже без учета новых притоков», — заявил он.

По словам Аксенова, за прошедшие несколько лет была проведена большая работа по строительству и реконструкции системы водоснабжения, а также обустройству подземных водозаборов, капремонту и бурению новых скважин. Он подчеркнул, что дефицит воды Крыму не грозит.

До этого основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов сообщил, что в Крыму испытали боевую лазерную установку, которая сможет поражать дроны. По его словам, луч орудия прорезает дерево толщиной 15 сантиметров насквозь за пять-шесть секунд, после прожигает еще две-три преграды.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в этих регионах «ничего бы не происходило».

Ранее в Госдуме рассказали, когда Украина признает утрату своих территорий.

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