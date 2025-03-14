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В Госдуме рассказали, когда Украина признает утрату своих территорий

Депутат ГД Водолацкий: следующий президент Украины признает утрату территорий
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Следующий президент Украины, который придет к власти в стране по итогам выборов, признает Донбасс и Крым в качестве территорий России. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«То, что выборы будут в октябре и новый президент (Украины. — прим. ред.) признает, что это территории российские, это тоже уже однозначно», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск являются российскими регионами, эти субъекты РФ записаны в Конституции.

11 марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага говорил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта. Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

Ранее в России ответили Зеленскому, который не хочет признавать утраченные территории.

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