Следующий президент Украины, который придет к власти в стране по итогам выборов, признает Донбасс и Крым в качестве территорий России. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«То, что выборы будут в октябре и новый президент (Украины. — прим. ред.) признает, что это территории российские, это тоже уже однозначно», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск являются российскими регионами, эти субъекты РФ записаны в Конституции.

11 марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага говорил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта. Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

Ранее в России ответили Зеленскому, который не хочет признавать утраченные территории.