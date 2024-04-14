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В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить водой из Днепра

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РИА «Новости»

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, как можно вновь заполнить Северо-Крымский канал. Его слова передает РИА Новости.

Константинов считает, что подача воды по Северо-Крымскому каналу непременно будет возобновлена, однако о полной хозяйственной стратегии можно будет говорить после окончания специальной военной операции России на Украине. Тогда можно будет вновь подавать воду из Днепра по каналу.

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — пояснил Константинов.

В сентябре 2023 года Константинов уже заявлял, что подача воды на полуостров из Днепра будет восстановлена.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что Северо-Крымский канал в регионе планируется частично переоборудовать, чтобы накапливать в нем воду.

Ранее стало известно, что главком ВСУ, генерал Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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