В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, как можно вновь заполнить Северо-Крымский канал. Его слова передает РИА Новости.

Константинов считает, что подача воды по Северо-Крымскому каналу непременно будет возобновлена, однако о полной хозяйственной стратегии можно будет говорить после окончания специальной военной операции России на Украине. Тогда можно будет вновь подавать воду из Днепра по каналу.

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — пояснил Константинов.

В сентябре 2023 года Константинов уже заявлял, что подача воды на полуостров из Днепра будет восстановлена.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что Северо-Крымский канал в регионе планируется частично переоборудовать, чтобы накапливать в нем воду.

Ранее стало известно, что главком ВСУ, генерал Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.