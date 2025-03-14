Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В районе трассы М-9 в Подмосковье перекрыли движение из-за аварии на газопроводе

В районе подмосковной Истры перекрыли дорогу из-за аварии на газопроводе
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Участок дороги от трассы М-9 «Новая Рига» до деревни Мансурово в Истринском районе Московской области перекрыли для движения автомобилей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

«В связи с аварийной ситуацией на газопроводе высокого давления перекрыто в обе стороны автомобильное движение. <...> На месте уже работает аварийная бригада ресурсоснабжающего предприятия», — говорится в сообщении.

По словам Витушевой, последствия аварии устранят в течение шести-семи часов.

13 марта в Москве перекрывали движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16.

12 марта сообщалось, что ДТП на МКАДе уменьшилось на 34%. Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Ранее стало известно, что в конце марта на МКАД закроют семь съездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами