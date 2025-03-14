В районе трассы М-9 в Подмосковье перекрыли движение из-за аварии на газопроводе

Участок дороги от трассы М-9 «Новая Рига» до деревни Мансурово в Истринском районе Московской области перекрыли для движения автомобилей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

«В связи с аварийной ситуацией на газопроводе высокого давления перекрыто в обе стороны автомобильное движение. <...> На месте уже работает аварийная бригада ресурсоснабжающего предприятия», — говорится в сообщении.

По словам Витушевой, последствия аварии устранят в течение шести-семи часов.

13 марта в Москве перекрывали движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16.

12 марта сообщалось, что ДТП на МКАДе уменьшилось на 34%. Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Ранее стало известно, что в конце марта на МКАД закроют семь съездов.