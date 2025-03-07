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Семь съездов на МКАД закроют в конце марта

В Москве 27 марта закроют семь съездов на МКАД из-за дорожных работ
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Агентство «Москва»

В Москве 27 марта закроют семь съездов на МКАД в связи с дорожными работами. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«7 съездов на МКАД закроют с 27 марта в связи с работами по улучшению условий движения по магистрали», — говорится в сообщении.

По информации источника, проведенные дорожные работы поспособствуют снижению нагрузки на Московской кольцевой автодороге.

До этого сообщалось, что на МКАДе водителю Lada Largus стало плохо за рулем, и он протаранил автомобиль. Камера, установленная на проезжей части, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина Lada Largus медленно едет по дороге, затем врезается в грузовик. После столкновения водитель продолжает движение, при этом поочередно поворачивает руль вправо и влево.

Кроме того, 7 марта на внутренней сторонне 72 км МКАД частично перекрыли движение из-за аварии. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее в Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов.

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