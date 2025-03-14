В Москве арестовали профессора из-за мошенничества

По делу о мошенничестве арестован первый проректор Приволжского медуниверситета

По делу о мошенничестве арестован первый проректор Приволжского медуниверситета Сергей Вожик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в зале Московского районного суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 мая 2025 года включительно», — заявила судья.

Вожик был задержан в Нижнем Новгороде 13 марта, вместе с начальником службы закупок вуза Вячеславом Матвеичевым.

По данным журналистов, в университете проходят обыски.

В декабре 2024 года по подозрению во взяточничестве был арестован проректор ПИМУ по административно-хозяйственной работе Сергей Савелов. Следствие считает, что в период с 2017 по 2019 год он получил 500 тысяч рублей от компании за обеспечение победы на аукционе по ремонту вентиляционных систем.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.