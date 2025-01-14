Силовики задержали ректора агроуниверситета Нижнего Новгорода

Нижегородские силовики задержали ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналисты утверждают, что причина задержания — дело о коррупции.

Воротников возглавляет Нижегородский ГАТУ с 15 февраля 2024 года. До этого он год занимал должность и. о. ректора, а еще ранее был проректором по научной и инновационной работе Вавиловского университета.

В июне 2024 года был арестован ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Его взяли под стражу в Москве и доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке за докторскую диссертацию своей жены.

В ноябре мужчине предъявили новое обвинение в распространении порнографии, после того как в его телефоне обнаружили 11 роликов интимного содержания.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.