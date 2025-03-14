В Новой Москве возбудили дело о хулиганстве после стрельбы у частного детского сада

Дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы у детского сада в Коммунарке

Полиция возбудила уголовное дело после инцидента со стрельбой у частного детского сада в Коммунарке в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Следственный отдел ОМВД «Коммунарский» инициировал производство по факту хулиганских действий, связанных со стрельбой в общественном месте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Сообщалось, что у стрелявшего около детсада в Новой Москве было разрешение на оружие.

По данным Telegram-канала 112, неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание частного детского сада Bilingual Kids Academy в Новой Москве и открыл стрельбу. В результате нападения ранение в ногу получил мужчина — сотрудник учреждения Антон Ж. Дети в ходе конфликта не пострадали.

Ранее была названа предварительная причина стрельбы у детского сада в Новой Москве.