Стали известны подробности о стрелке около детсада в Новой Москве

ТАСС: у стрелявшего около детсада в Новой Москве было разрешение на оружие

Мужчина, устроивших стрельбу у частного детского сада в поселке Коммунарка в Новой Москве, имеет разрешение на ношение оружие. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

«У стрелявшего мужчины есть разрешение на оружие», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание частного детского сада Bilingual Kids Academy в Новой Москве и открыл стрельбу. В результате нападения ранение в ногу получил мужчина — сотрудник учреждения Антон Ж. Дети в ходе конфликта не пострадали.

В сентябре прошлого года мужчина устроил стрельбу из страйкбольного ружья по детскому саду в Нижнем Новгороде. Неопознанный стрелок несколько дней подряд обстреливал из ружья детский сад №476 «Алиса» на улице Гордеевской. В итоге многие родители предпочли оставить детей дома до выяснения ситуации, позднее в родительских чатах появилась информация о том, что обстрелу также подвергся детский сад №51 на улице Тонкинской.

Ранее в Красноярском крае мужчина открыл стрельбу в больнице.