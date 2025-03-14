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Названа предварительная причина стрельбы у детского сада в Новой Москве

Mash: стрельба у детского сада в Коммунарке произошла из-за конфликта мужчин

Стрельба у частного детского сада в Коммунарке произошла в результате конфликта нового сожителя матери ребенка с ее бывшим мужем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, конфликт начался на территории детского сада. Мужчины вышли за территорию, после чего отец ребенка выстрелил в ногу новому сожителю матери из травматического пистолета.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на представителей детского сада сообщил, что конфликт произошел у родителей одного из детей.

«У нас в саду все спокойно, никого не впускаем, никого не выпускаем. Это родители ребенка не могут поделить. Полиция на месте, никто не пострадал», — сказали в детском саду.

Telegram-канал 112 пишет, что стрельбу открыл отец одного из детей. По его информации, ребенка пришла забирать мать, которую в саду раньше не видели. В связи с этим решили позвонить отцу. Мужчина пришел в заведение и устроил конфликт, отметили авторы. В результате охрана и воспитатели выгнали отца ребенка на улицу, где он встретился с «группой поддержки жены». Они отошли за угол здания, после чего прозвучал выстрел.

До этого сообщалось, что правоохранители доставили в полицию двух мужчин, устроивших стрельбу у частного детского сада в Москве.

Ранее в Нижнем Новгороде неизвестный обстрелял из страйкбольного ружья детский сад.

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