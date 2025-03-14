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Неизвестный открыл стрельбу в частном детском саду в Новой Москве

112: неизвестный ворвался в детский сад в Коммунарке и выстрелил в мужчину
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Depositphotos

Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание частного детского сада Bilingual Kids Academy в Новой Москве и открыл стрельбу. В результате нападения ранение в ногу получил мужчина — сотрудник учреждения Антон Ж. Дети не пострадали, сообщил Telegram-канал 112.

Злоумышленник беспрепятственно проник на территорию сада и начал стрелять в первого встречного. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением, его жизни ничего не угрожает.

В сентябре прошлого года сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу из страйкбольного ружья по детскому саду в Нижнем Новгороде. Неопознанный стрелок несколько дней подряд обстреливал из ружья детский сад №476 «Алиса» на улице Гордеевской. В итоге многие родители предпочли оставить детей дома до выяснения ситуации, позднее в родительских чатах появилась информация о том, что обстрелу также подвергся детский сад №51 на улице Тонкинской.

Ранее в Красноярском крае мужчина открыл стрельбу в больнице.

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